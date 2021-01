Demoliner : “Il y a toujours eu de l’injustice au tennis entre les meilleurs joueurs et les plus petits”

L’affaire risque de faire cou­ler encore beau­coup d’encre d’i­ci le début de l’Open d’Australie. Ce n’est pas un secret, les condi­tions de qua­ran­taine réser­vées aux trois meilleurs joueurs ATP et WTA à Adelaïde sont plus agréables que celles des 72 joueurs confi­nés à Melbourne. Mais pour le joueur de double bré­si­lien Marcelo Demoliner, cette dif­fé­rence de trai­te­ment n’a rien de surprenant.

“Il y a tou­jours eu de l’in­jus­tice au ten­nis entre les meilleurs joueurs et les plus petits, en par­ti­cu­lier durant les Grands Chelems. Le temps que les meilleurs joueurs peuvent pas­ser sur le court est habi­tuel­le­ment com­plè­te­ment dif­fé­rent… Je pense que, dans une cer­taine mesure, ils le méritent, mais pen­dant une crise pareille les choses deviennent encore plus dif­fi­ciles à accep­ter”, a‑t‑il détaillé à nos confrères d’Ubitennis.