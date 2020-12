Chaque jour apporte certaines précisions concernant l’organisation de l’Open d’Australie. Une organisation militaire qui devrait faire grincer des dents. Déjà hier, Benoit Paire avait exprimé le peu d’envie qu’il avait à l’idée de se retrouver une nouvelle fois enfermé dans sa chambre.

En ce qui concerne le voyage vers l’Australie, il semble que l’option choisie soit donc d’affréter des vols spéciaux où les joueurs seraient déjà regroupés entre eux.

On comprend aisément que cela pourrait faciliter les contrôles et les tests. En gros, un vaste et grande caravane où l’on pourrait retrouver dans le même avion Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic par exemple. Cela ferait en tout cas des belles images.

Dernier point aussi abordé par le directeur de l’Open d’Australie, la réparation des fameuses 5h de plein air pendant la quarantaine.

Là aussi, ça ne rigole pas :

– 2 heures sur le court

– 2 heures à la salle de fitness

– 1 h pour se nourrir