Six au départ, ce sera dur d’en avoir autant au seconde tour, même si le tirage aurait pu être plus com­pli­quée pour nos Bleues. Qualifiée avec la manière Chloé Paquet a une vraie chance face à l’Egyptienne Mayar Sherif, 128ème, qua­li­fiée comme elle. Ce sera moins évident pour Mladenovic en panne de confiance et de résul­tat face à la solide grecque Sakkari. Attention à Fiona Ferro car Siniakova (59ème) est une sacrée batailleuse.

Le tirage des fran­çaises :

Paquet (187ème) – Sherif (Egypte, 128ème)

Mladenovic (50ème) - Sakkari (Grece, 22ème )

Burel (238ème) – Van Uytvanck (Belgique, 65ème)

Cornet (53ème) – Savinykh (227ème, Russie)

Garcia (44ème) – Hercoq (République Tchèque, 49ème)