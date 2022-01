Très facile vain­queur du Chilien Tabilo ce lundi au premier tour de l’Open d’Australie (6–2, 6–2, 6–3), Carlos Alcaraz est apparu parti­cu­liè­re­ment musclé et affûté depuis sa dernière appa­ri­tion sur un court lors du Masters de la Next Gen en novembre dernier.

En plus muni d’un débar­deur rouge assez flashy, comme son idole Rafael Nadal, l’Espagnol de 18 ans commence à faire très peur à beau­coup de monde sur le circuit alors qu’il est déjà 31e mondial et qu’il vise clai­re­ment une place dans le top 15 en fin de saison, et plus si affinité.

En confé­rence de presse d’après match, Carlos a évoqué cette prise assez impres­sion­nante de masse muscu­laire : « Être fort physi­que­ment est quelque chose d’im­por­tant pour se sentir à l’aise et savoir que je vais pouvoir jouer de longs matchs. Cette pré‐saison, je me suis concentré sur la prise de masse muscu­laire. Cela a été un grand chan­ge­ment physique, mais en même temps un très bon chan­ge­ment. Je suis très heureux d’avoir travaillé sur ce point avec mon équipe. »