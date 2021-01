Ces dernière heures, une idée commençait à germer dans la tête de certains joueurs et spécialistes afin de rétablir l’équilibre entre ceux qui peuvent s’entraîner durant les deux semaines de quarantaine et ceux qui sont bloqués dans leur chambre d’hôtel. À l’issu de cet isolement, les plus malchanceux n’auront qu’une semaine pour se préparer pour le premier Grand Chelem de l’année.

Cependant, le directeur du tournoi, Craig Tiley, conscient des contraintes et des difficultés, a mis un terme à cette proposition lors d’une interview avec un média australien. Malgré les « quelques bosses supplémentaires sur la route », il a assuré que l’Open d’Australie (du 8 au 22 février) se jouerait comme d’habitude pour les hommes, comme pour les femmes.