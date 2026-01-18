Guest Star du tournoi où il a participé à quelques belles festivités, Roger Federer a toujours eu un rapport très sain avec les médias quand ils respectaient les règles définies au préalable.
Roger was at his hotel. Didn’t look keen on getting his children filmed. He is the kindest man but he never puts his kids in the spotlight ! pic.twitter.com/tU2cDsdb3q— Veronica Kropf. (@VeronicaHoungan) January 17, 2026
Et il y a un sujet sur lequel Roger est sans pitié, il s’agit de sa vie privée et celle de ses enfants.
Arrivé à l’hôtel avec ses garçons, des paparazzis un peu trop pressants se sont précipités pour filmer la scène, une audace vite réprimandée par le Suisse plus qu’agacé par cette situation et on le comprend parfaitement.
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 08:30