Par Jean Muller

Guest Star du tournoi où il a parti­cipé à quelques belles festi­vités, Roger Federer a toujours eu un rapport très sain avec les médias quand ils respec­taient les règles défi­nies au préalable. 

Et il y a un sujet sur lequel Roger est sans pitié, il s’agit de sa vie privée et celle de ses enfants. 

Arrivé à l’hôtel avec ses garçons, des papa­razzis un peu trop pres­sants se sont préci­pités pour filmer la scène, une audace vite répri­mandée par le Suisse plus qu’a­gacé par cette situa­tion et on le comprend parfaitement.

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 08:30

