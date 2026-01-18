Guest Star du tournoi où il a parti­cipé à quelques belles festi­vités, Roger Federer a toujours eu un rapport très sain avec les médias quand ils respec­taient les règles défi­nies au préalable.

Roger was at his hotel. Didn’t look keen on getting his chil­dren filmed. He is the kindest man but he never puts his kids in the spot­light ! pic.twitter.com/tU2cDsdb3q — Veronica Kropf. (@VeronicaHoungan) January 17, 2026

Et il y a un sujet sur lequel Roger est sans pitié, il s’agit de sa vie privée et celle de ses enfants.

Arrivé à l’hôtel avec ses garçons, des papa­razzis un peu trop pres­sants se sont préci­pités pour filmer la scène, une audace vite répri­mandée par le Suisse plus qu’a­gacé par cette situa­tion et on le comprend parfaitement.