Toute l’incertitude qui plane autour de l’Open d’Australie à cause de la situation sanitaire a de lourdes conséquences. Les sponsors manquent forcément à l’appel alors que la date du début du Grand Chelem met énormément de temps à être officialisée. Les financements sont moindres par rapport aux années précédentes. Et pourtant les dépenses vont augmenter à cause de toutes les mesures sanitaires à mettre en place.

« Ces coûts, nous explorons des options pour un prêt qui nous permettra de maintenir les flux de trésorerie à des moments critiques et de nous soutenir une fois l’accès aux subventions gouvernementales terminé. Nous pensons que le rétablissement après la pandémie prendra jusqu’à cinq ans », a analysé le chef de Tennis Australia, Craig Tiley, dans des propos rapportés par Essentially Sports.