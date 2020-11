Marca a lancé une petite « bombe » ce matin en expliquant que Tennis Australia travaillait sur l’idée d’organiser les qualifications du tournoi en dehors de l’Australie. Cette décision permettrait de résoudre un des problèmes majeurs de la bulle et qui visiblement pose un vrai souci aux organisateurs et au gouvernement : la densité du « peuplement » de la bulle. C’est cette densité qui obligerait Tennis Australia à ne pas organiser de qualifications. Tennis Australia cherche donc une solution alternative et il semblerait qu’il existe des pistes en Asie. Marca cite Singapour, Dubaï ou encore Doha. Pour l’instant, cette option est à l’étude comme le souligne le quotient espagnol. Les matches auraient lieu début janvier. Par ailleurs, Marca confirme que la date du 1er Février semble tenir la corde pour le début du tournoi.

Si des qualifications sont organisées en Asie dans des conditions de jeu proches de l’Open d’Australie ce serait une bonne nouvelle pour l’équité sportive mais aussi pour les joueurs qui vont tenter de rentrer dans le grand tableau de l’Open d’Australie.

Ce serait aussi une belle innovation qui permettrait de lancer la saison de façon assez originale.