Le plateau des qualifications de l’Open d’Australie va être très dense avec la présence de champions comme le « cut » est de 232. On notera la présence notamment du Coréen Hyeon Chung, demi-finaliste en 2017 mais aussi celle de Nicolas Mahut, Dustin Brown ou encore Martin Klizan. Bien sur, Bernard Tomic et Thanasi Kokkinakis seront les stars locales à suivre de près tout comme l’espoir espagnol Nicola Kuhn. Du côté des doyens, Tommy Robredo et Garcia Lopez ont répondu présents également.