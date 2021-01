Les règles concer­nant le port du masque à l’Open d’Australie



➡️ Obligatoire dans les voi­tures de l’or­ga­ni­sa­tion et lors d’un trai­te­ment médical/kiné



➡️ Fortement recom­man­dé quand il n’y a pas 1,5 m de dis­tance et lors des dépla­ce­ments entre l’es­pace joueurs et les autres zones pic.twitter.com/MMfX7zbhqM