Ce jour, les autorités ont officialisé le fait que deux autres joueurs qui doivent participer au tournoi sont positifs. Encore une fois, malgré ce qui est décrit dans les médias australiens, le nombre de cas « positif » au sein d’une communauté de plus de 1000 personnes n’a rien d’alarmant quand on connait la fiabilité des tests en général.

Il se peut en effet que ce soit comme Tennys Sandgren des personnes ayant déjà contracté le virus par le passe mais dont on peut encore déceler des traces.

Après, pour ne pas prendre de risques, des quarantaines strictes sont observées et il sera utile de voir si à la sortie on aura donc un taux de positivité nulle car c’est le but recherché.