Consultant pour Eurosport, l’an­cien joueur trico­lore pense que l’on a le droit de croire que Monfils peut aller très loin dans cette édition 2025 de l’Open d’Australie.

« Je pense que tout est permis. Même si effec­ti­ve­ment on peut parler de son âge et avoir des doutes sur la suite, je pense au contraire que tout est réuni pour que Gaël aille encore plus loin dans le tournoi. Son carbu­rant c’est le plaisir et il est clair qu’il en prend beau­coup depuis le début de l’année. A cela, il faut rajouter son fameux grain de folie. Ce qui me surprend aussi c’est sa vraie matu­rité, lors de ce duel il avait un vrai plan de jeu mais encore faut‐il pouvoir le mettre en place, c’est ce qu’il a fait presque à la perfection’ »