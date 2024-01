📊 Depuis qu’elle est rentrée dans le Top 100, Diane Parry a affronté à 6 reprises une tête de série en Grand Chelem. Son bilan ? 4 victoires, 2 défaites.

✅ RG 2022 vs Krejcikova [2]

✅ Wim 2022 vs Kanepi [31]

❌ Wim 2022 vs Jabeur [3]

✅ RG 2023 vs Kalinina [25]

❌ Wim 2023 vs… pic.twitter.com/ymvIaDM5OD