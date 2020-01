C’est la stupeur sur la Rod Laver Arena. Alors qu’il avait idéalement débuté la rencontre en remportant le premier set, Roger Federer n’est plus que l’ombre de lui-même face à Tennys Sandgren. Le Suisse est mené deux sets à un (3-6, 6-2, 6-2) et semble être diminué physiquement. A 0-3 contre lui au troisième set, le Bâlois a demandé un temps mort médical et il est sorti du court pour se faire soigner. Le numéro 3 mondial semble être très gêné au service et sur ses coups droits en bout de course, autrement dit il pourrait bien s’agir d’un retour d’une douleur au dos.

De son côté, l’Américain fait son match et paraît être imperturbable. Il n’est plus qu’à un set d’un authentique exploit pour se retrouver dans le dernier carré de l’Open d’Australie.