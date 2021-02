Qui aurait pu seule­ment pré­dire cette affiche au début du tour­noi ? À l’o­ri­gine pré­vue entre Dominic Thiem et Diego Schwartzman, la pre­mière affiche des quarts de finale du tableau mas­cu­lin de l’Open d’Australie met­tra fina­le­ment aux prises le Bulgare Grigor Dimitrov (21e) et le Russe Aslan Karatsev (114e).

Si « Baby Fed » Dimitrov n’é­tait pas atten­du à ce stade de la com­pé­ti­tion – sur­tout avec Thiem dans son tableau – la sur­prise reste mesu­rée. En effet, l’an­cien n°3 mon­dial par­ti­ci­pe­ra ce mar­di à son sixième quart de Grand Chelem, le qua­trième à Melbourne Park. S’il n’a pour l’ins­tant jamais atteint la finale mal­gré trois qua­li­fi­ca­tions pour le der­nier car­ré (Wimbledon 2014, OA 2017 et US Open 2019), le vain­queur du Masters 2017 tient là une oppor­tu­ni­té unique d’é­ga­ler sa meilleure per­for­mance en Majeur, voire plus si affinités…

Car en face c’est peu dire que Karatsev manque d’ex­pé­rience à ce stade de la com­pé­ti­tion. Voire même d’ex­pé­rience tout court sur le cir­cuit prin­ci­pal ; c’est seule­ment sa pre­mière appa­ri­tion dans un tableau prin­ci­pal de Majeur. Et depuis, le Russe déroule : sor­ti des qua­li­fi­ca­tions, il n’a­vait pas per­du le moindre set avant de triom­pher en cinq manches face à Félix Auger‐Aliassime en hui­tièmes. Tout en éli­mi­nant le 9e joueur mon­dial Diego Schwartzman au pas­sage… Il est seule­ment le cin­quième joueur depuis 1980 à atteindre les quarts pour sa pre­mière par­ti­ci­pa­tion à un Grand Chelem. Aucun n’a ral­lié le der­nier car­ré… Jusqu’à ce mardi ?

Dans tous les cas, ce sera une véri­table oppo­si­tion de style qui nous sera pro­po­sée sur la Rod Laver Arena à par­tir de 5h, heure fran­çaise. Le ten­nis soyeux, élé­gant et ter­ri­ble­ment com­plet du Bulgare face à la puis­sance et la déter­mi­na­tion insou­ciante du Russe. Un Russe qui a d’ailleurs quoi qu’il arrive déjà réus­si son tour­noi… Dans ces condi­tions, aura‐t‐il ce qu’il faut pour arrê­ter un Dimitrov de retour sur le devant de la scène ? Qui plus est, le 21ème joueur mon­dial aura l’a­van­tage de la fraî­cheur en plus de l’ex­pé­rience. Notre pro­nos­tic : Dimitrov en 4 sets.

Rendez‐vous ce mar­di matin, à par­tir de 5h, heure fran­çaise, pour ce match déjà historique.