Dans une inter­view accor­dée à Nine News, le Bulgare Gregor Dimitrov se confie sur la situa­tion sani­taire en Australie et revient sur un épi­sode qui l’a pro­fon­dé­ment marqué :

« Tennis Australia a fait un tra­vail incroyable pour pro­gram­mer les pro­chains évé­ne­ments en pleine pan­dé­mie. Nous devons tous, dans une cer­taine mesure, faire des sacri­fices. L’année der­nière, j’ai eu ce virus, et je suis res­té chez moi pen­dant trois semaines. Les pre­miers jours ont été les plus durs et les plus pénibles pour moi. J’ai beau­coup per­du phy­si­que­ment, il m’a fal­lu un mois pour reve­nir à un cer­tain niveau. J’ai dû faire des tests de stress. Mon car­dio a beau­coup bais­sé. J’ai per­du beau­coup de poids, sur­tout de masse mus­cu­laire ».

Après avoir vain­cu le virus en 2020, Dimitrov sera‐t‐il en mesure de gagner des tour­nois en 2021 ?