Battu en quatre sets par Denis Shapovalov au 1er tour de l’Open d’Australie, Laslo Djere a pris la défense de son compa­triote, Novak Djokovic, en confé­rence de presse. Il a insisté sur le manque de recon­nais­sance des Australiens envers le numéro 1 mondial. Pour argu­menter, il a jugé bon de rappeler que le numéro 1 mondial avait fait des dons de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour aider les victimes incen­dies qui ont ravagé l’Australie début 2021.

« Je ne connais pas tous les détails, mais on a donné à Novak une exemp­tion et il n’est plus parmi nous. Quelque chose n’a pas fonc­tionné. C’est une situa­tion catastro­phique. Même en oubliant qu’il a été neuf fois cham­pion ici, Novak est une bonne personne qui essaie d’aider les autres. Et on voit qu’une grande majo­rité d’Australiens voulait juste qu’il s’en aille. Nick Kyrgios l’a rappelé, aussi, il avait aidé finan­ciè­re­ment quand il y avait eu ces gigan­tesques feux dans le pays. Et main­te­nant, les gens lui tournent le dos…», a regretté Laslo Djere après son match.