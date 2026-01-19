AccueilOpen d'AustralieDjere sur Wawrinka, qui l'a battu au premier tour : "Son niveau...
Djere sur Wawrinka, qui l’a battu au premier tour : « Son niveau a baissé par rapport à il y a dix ans, c’est normal et prévi­sible, mais il est toujours capable de jouer à un très haut niveau »

Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par le média serbe Sportklub après sa défaite contre Stanislas Wawrinka (5−7, 6–3, 6–4, 7–6), Laslo Djere a évoqué le niveau actuel du triple lauréat en Grand Chelem, qui vit à bientôt 41 ans sa dernière saison sur le circuit. 

« C’est l’un des plus grands joueurs de ce sport. Son niveau a baissé par rapport à il y a dix ans, mais c’est normal et prévi­sible. Il est toujours capable de jouer à un très haut niveau. Il se porte bien et joue toujours bien. On s’at­ten­dait à ce que le public soit de son côté, mais cela m’im­por­tait peu. Il a proba­ble­ment utilisé cette énergie, mais c’est une ques­tion qui le concerne plus que moi. »

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 11:38

