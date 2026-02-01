S’il est sans conteste le plus grand joueur de tous les temps en termes de titres, Novak Djokovic est également le GOAT des discours d’après matchs.
Battu par un Carlos Alcaraz 16 ans plus jeune que lui, ce dimanche en finale de l’Open d’Australie, le Serbe a tenu à féliciter à sa manière le prodige espagnol pour ce septième titre du Grand Chelem à seulement 22 ans en faisant un peu humour à propos de sa propre longévité.
« Tout d’abord, félicitations Carlos. Quel tournoi incroyable… À ton entraîneur, à ta famille et à ton équipe… Ce que vous avez accompli… Le mot qui décrit le mieux cela est historique, légendaire… Alors félicitations. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Tu es si jeune. Tu as beaucoup de temps devant toi, comme moi. Je suis sûr que nous nous reverrons souvent au cours des dix prochaines années. »
Publié le dimanche 1 février 2026 à 14:54