Open d'Australie

Djokovic à Alcaraz après sa défaite en finale : « Je suis sûr que nous nous rever­rons souvent au cours des dix prochaines années »

Thomas S
Par Thomas S

S’il est sans conteste le plus grand joueur de tous les temps en termes de titres, Novak Djokovic est égale­ment le GOAT des discours d’après matchs.

Battu par un Carlos Alcaraz 16 ans plus jeune que lui, ce dimanche en finale de l’Open d’Australie, le Serbe a tenu à féli­citer à sa manière le prodige espa­gnol pour ce septième titre du Grand Chelem à seule­ment 22 ans en faisant un peu humour à propos de sa propre longévité. 

« Tout d’abord, féli­ci­ta­tions Carlos. Quel tournoi incroyable… À ton entraî­neur, à ta famille et à ton équipe… Ce que vous avez accompli… Le mot qui décrit le mieux cela est histo­rique, légen­daire… Alors féli­ci­ta­tions. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Tu es si jeune. Tu as beau­coup de temps devant toi, comme moi. Je suis sûr que nous nous rever­rons souvent au cours des dix prochaines années. »

Publié le dimanche 1 février 2026 à 14:54

« Après les paroles de Djokovic, je ne peux que me demander s’il reviendra. Si ce n’est pas le cas, Novak, ce fut un privi­lège de te voir jouer. Tu es un atout pour ce sport, et tu es le GOAT »

