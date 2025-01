Alors que Novak Djokovic a annulé sa séance d’en­traî­ne­ment du jour, à la veille de sa demi‐finale contre Alexander Zverev, le jour­na­liste José Morgado s’est voulu rassurant.

« Djokovic a annulé des entraî­ne­ments ou ne s’est pas entraîné pendant les jours de repos d’un tournoi du Grand Chelem des dizaines de fois par le passé. C’est simple­ment quelque chose qu’il aime faire ces dernières années pour préserver son corps. Je ne serais pas trop inquiet à ce sujet. »

Djokovic cancelled practices/didn’t prac­tice in the off days of a Grand Slam dozens of times in the past. That’s just some­thing he likes to do in recent years to preserve his body.



I wouldn’t be too concerned about this, tbh… https://t.co/M9wWoSIvq6