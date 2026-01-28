AccueilOpen d'AustralieDjokovic à l'arbitre lors de son match contre Musetti : "Vous trouvez...
Djokovic à l’ar­bitre lors de son match contre Musetti : « Vous trouvez ça juste ? Vous auriez pu me prévenir non ? »

Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie sans disputer les huitièmes de finale en raison du forfait de Jakub Mensik, Novak Djokovic rejouait ce mercredi pour la première fois depuis samedi et sa victoire au troi­sième tour face à Botic van de Zandschulp.

Opposé à Lorenzo Musetti pour une place dans le dernier carré, le Serbe a fait part de son mécon­ten­te­ment à l’arbitre après avoir reçu un aver­tis­se­ment pour avoir dépassé le temps auto­risé lors d’un chan­ge­ment de côté.

« Je cher­chais ma casquette. Je me chan­geais. Vous auriez pu me prévenir, en tant que gent­leman et pour quel­qu’un qui pratique le sport depuis plusieurs décen­nies… Au milieu du premier set, c’est la première fois que je dépasse le temps imparti et vous me donnez un aver­tis­se­ment. Vous pensez que c’est juste ? Je ne dis pas que c’est contraire aux règles, car j’ai dépassé le temps imparti. Mais vous auriez pu me prévenir, non ? Vous auriez pu me dire ‘Hé Novak, dépêche‐toi’. N’est‐ce pas ? », a lâché l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 07:38

