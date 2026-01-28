Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie sans disputer les huitièmes de finale en raison du forfait de Jakub Mensik, Novak Djokovic rejouait ce mercredi pour la première fois depuis samedi et sa victoire au troisième tour face à Botic van de Zandschulp.
Opposé à Lorenzo Musetti pour une place dans le dernier carré, le Serbe a fait part de son mécontentement à l’arbitre après avoir reçu un avertissement pour avoir dépassé le temps autorisé lors d’un changement de côté.
Novak Djokovic had some words with the umpire during his match against Lorenzo Musetti at the Australian Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026
He couldn’t find his hat during the changeover… the umpire gave him a time violation warning.
Novak : “I was looking for my cap. I was changing. You could’ve given me… pic.twitter.com/dcKfzYlHKD
« Je cherchais ma casquette. Je me changeais. Vous auriez pu me prévenir, en tant que gentleman et pour quelqu’un qui pratique le sport depuis plusieurs décennies… Au milieu du premier set, c’est la première fois que je dépasse le temps imparti et vous me donnez un avertissement. Vous pensez que c’est juste ? Je ne dis pas que c’est contraire aux règles, car j’ai dépassé le temps imparti. Mais vous auriez pu me prévenir, non ? Vous auriez pu me dire ‘Hé Novak, dépêche‐toi’. N’est‐ce pas ? », a lâché l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
