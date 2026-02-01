AccueilOpen d'AustralieDjokovic à Nadal après sa défaite en finale contre Alcaraz : "Ce...
Open d'Australie

Djokovic à Nadal après sa défaite en finale contre Alcaraz : « Ce n’est pas juste ce qui s’est passé ce soir, j’ai l’im­pres­sion que c’était un 2 contre 1 »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

87
Australian Open - Melbourne - 20�12025

Toujours aussi classe même après des grandes décep­tions, Novak Djokovic est aussi le roi des discours. Et il l’a encore prouvé après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie ce dimanche, notam­ment lors­qu’il s’est adressé à Rafael Nadal, présent au premier rang en tribunes tout le long du match. 

« Je voudrais m’adresser au légen­daire Rafa qui se trouve dans les tribunes. C’est très étrange de te voir en tribunes et pas ici sur le court. Je voudrais juste te dire que c’est un honneur de partager le court avec toi et de t’avoir parmi les spec­ta­teurs de la finale… C’est une première pour moi. C’est évidem­ment un senti­ment un peu étrange, mais merci d’être présent. Il y a trop de légendes espa­gnoles. J’avais l’im­pres­sion que c’était 2 contre 1 ce soir. Ce n’était pas juste, mais bon… », a plai­santé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

Sacré Nole.

Publié le dimanche 1 février 2026 à 13:17

Article précédent
Alcaraz devant toutes les légendes du jeu, pas de 25e pour Djokovic !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.