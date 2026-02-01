Toujours aussi classe même après des grandes décep­tions, Novak Djokovic est aussi le roi des discours. Et il l’a encore prouvé après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie ce dimanche, notam­ment lors­qu’il s’est adressé à Rafael Nadal, présent au premier rang en tribunes tout le long du match.

« Je voudrais m’adresser au légen­daire Rafa qui se trouve dans les tribunes. C’est très étrange de te voir en tribunes et pas ici sur le court. Je voudrais juste te dire que c’est un honneur de partager le court avec toi et de t’avoir parmi les spec­ta­teurs de la finale… C’est une première pour moi. C’est évidem­ment un senti­ment un peu étrange, mais merci d’être présent. Il y a trop de légendes espa­gnoles. J’avais l’im­pres­sion que c’était 2 contre 1 ce soir. Ce n’était pas juste, mais bon… », a plai­santé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

"I wanna speak to the legen­dary Rafa who's in the stands. It feels very weird to see you there and not here 😂. I just wanna say it's an honor to share the court with you and to have you watching…

Sacré Nole.