Djokovic à Nadal en pleine finale contre Alcaraz : « Tu veux jouer, Rafa ? »

La séquence est exceptionnelle.

Présent ce dimanche à l’Open d’Australie à l’occasion d’une exhi­bi­tion, Rafael Nadal en a bien sûr profité pour assister à la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, installé au premier rang des tribunes.

Et l’Espagnol a sans doute été surpris de voir son ancien rival serbe s’adresser direc­te­ment à lui en plein match : « Tu veux jouer, Rafa ? », a lancé Novak Djokovic, en diffi­culté face à Carlos Alcaraz.

La légende espa­gnole a immé­dia­te­ment répondu par un large sourire.

Magnifique.

Publié le dimanche 1 février 2026 à 12:27

