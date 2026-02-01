La séquence est exceptionnelle.
Présent ce dimanche à l’Open d’Australie à l’occasion d’une exhibition, Rafael Nadal en a bien sûr profité pour assister à la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, installé au premier rang des tribunes.
Et l’Espagnol a sans doute été surpris de voir son ancien rival serbe s’adresser directement à lui en plein match : « Tu veux jouer, Rafa ? », a lancé Novak Djokovic, en difficulté face à Carlos Alcaraz.
La légende espagnole a immédiatement répondu par un large sourire.
😂😂 Djokovic having a mid‐match conversation with Nadal pic.twitter.com/gVshX0Kcer— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 1, 2026
Magnifique.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 12:27