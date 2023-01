Qualifié sans encombre pour le deuxième tour de l’Open d’Australie après une victoire face à Carballes Baena (6−3, 6–4, 6–0) malgré une bles­sure à la jambe gauche qu’il traîne depuis une dizaine de jours, Novak Djokovic s’est voulu rassu­rant en confé­rence de presse d’après match concer­nant la suite du tournoi.

« La jambe va bien. Ce n’est pas encore l’idéal, mais elle s’en rapproche petit à petit. Aujourd’hui (mardi), c’était un très bon test. Honnêtement, je n’ai pas eu beau­coup d’en­traî­ne­ment ces derniers jours. J’espérais vrai­ment que les choses se passe­raient bien du premier au dernier point, ce qui a été le cas. Je suis heureux de m’être senti mieux au fil du match. Le troi­sième set était génial. C’est un bon signe. Dans les deux premiers sets, je testais un peu ma jambe. Au début, j’étais un peu raide, aussi menta­le­ment, parce que je voulais protéger quelque chose qui me gênait depuis dix jours. J’avais besoin d’un peu plus de temps pour entrer dans le match et bouger plus facilement. »