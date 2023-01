S’il paraît tota­le­ment imbat­table et insub­mer­sible sur le court, Novak Djokovic n’en reste pas moins un joueur de tennis comme tout le monde qui se laisse parfois dépasser par ses émotions. C’est notam­ment ce qu’il s’est passé ce vendredi lors de son premier set face à Tommy Paul alors qu’il menait tran­quille­ment 5 jeux à 1.

En confé­rence de presse après la rencontre, celui qui visera ce dimanche un 10e sacre sur l’Open d’Australie et un 22e titre du Grand Chelem a juste­ment évoqué la notion de stress.

« Ce n’est pas forcé­ment plus stres­sant que les autres tour­nois du Grand Chelem. Je sais que les derniers tours d’un Majeur repré­sentent une occa­sion en or pour moi de soulever un nouveau trophée. Je ne sais pas combien j’en aurai encore. Bien sûr que je ressens la pres­sion, le stress. Mais aussi l’ex­ci­ta­tion. Ça s’est vu aujourd’hui quand j’ai mené 5–1 au premier set. Je me suis tendu. C’était un moment diffi­cile pour moi, physi­que­ment et émotion­nel­le­ment. À ce niveau‐là, on peut s’at­tendre à ce genre de crise. Mais je l’ai surmontée. Et j’ai très bien géré la suite, du début du deuxième set à la fin du match. »