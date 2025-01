Alors que Novak Djokovic, gêné au niveau de la cuisse gauche, a annulé son entraî­ne­ment prévu ce jeudi et qu’il ne s’est toujours pas entraîné depuis sa victoire face à Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie, le direc­teur du tournoi, Craig Tiley, a tenu à rassurer tout le monde à quelques heures du duel entre le décuple vain­queur du tournoi et Alexander Zverev (à partir de 4h30 ce vendredi).

« J’ai passé suffi­sam­ment de temps avec Novak à deux heures ce matin et il était de bonne humeur. Carlos et lui ont joué un excellent match et je pense qu’il sera non seule­ment prêt pour les demi‐finales, mais aussi pour jouer plus tard », a déclaré Tiley dans des propos rapportés par le site B92.