Après sa victoire contre Jiri Lehecka en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a refusé de parti­ciper à l’in­ter­view sur le court, norma­le­ment réalisée par l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier. En confé­rence de presse, le Serbe s’est tout de suite expliqué.

« Je voudrais juste clari­fier les choses et expli­quer la raison pour laquelle l’in­ter­view n’a pas été réalisée sur le court, comme c’est une pratique courante, habi­tuelle. Il y a quelques jours, le célèbre jour­na­liste sportif qui travaille pour le diffu­seur offi­ciel, Channel 9, ici en Australie, s’est moqué des suppor­ters serbes et a égale­ment fait des commen­taires insul­tants et offen­sants à mon égard. Depuis lors, il a choisi de ne pas présenter d’ex­cuses publiques. Channel 9 non plus. Donc, comme ils sont les diffu­seurs offi­ciels, j’ai choisi de ne pas donner d’in­ter­views. Je n’ai rien contre Jim Courier ni contre le public austra­lien. C’était une situa­tion très embar­ras­sante à laquelle j’ai dû faire face sur le court aujourd’hui. C’est regret­table mais il est évident que je n’avais ni le temps, ni l’es­pace, ni la situa­tion pour expli­quer ma déci­sion. Je laisse à Channel 9 le soin de gérer cette affaire comme elle l’en­tend. C’est tout. »