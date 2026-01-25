AccueilOpen d'AustralieDjokovic, après avoir vu Sabalenka lui prendre un record : "Je suis...
Open d'Australie

Djokovic, après avoir vu Sabalenka lui prendre un record : « Je suis contrarié »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1734
Australian Open - Melbourne - 20�12025

Titrée à Brisbane plus tôt dans le mois et quali­fiée pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka a enre­gistré une neuvième victoire consé­cu­tive en 2026 sas concéder le moindre set. 

Tombeuse de la jeune cana­dienne Victoria Mboko (19e mondiale à 16 ans) ce dimanche en huitièmes de finale à Melbourne (6−1, 7–6[1]), la numéro 1 mondiale a surtout remporté un 20e tie‐break consé­cutif en Grand Chelem, battant un vieux record de Novak Djokovic. 

Très ami avec Aryna Sabalenka, Novak Djokovic a réagi avec humour sur le réseau social X. 

« Je suis contrarié main­te­nant », a écrit l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui avait gagné 19 jeux déci­sifs consé­cu­tifs entre 2005 et 2007. 

A noter que pour une place dans le dernier carré, la double lauréate du tournoi va affronter une autre joueuse très talen­tueuse en la personne d’Iva Jovic, 27e mondiale à seule­ment 18 ans et vain­queure de 11 matchs sur 13 cette saison. 

Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 13:24

