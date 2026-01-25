Titrée à Brisbane plus tôt dans le mois et quali­fiée pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka a enre­gistré une neuvième victoire consé­cu­tive en 2026 sas concéder le moindre set.

Tombeuse de la jeune cana­dienne Victoria Mboko (19e mondiale à 16 ans) ce dimanche en huitièmes de finale à Melbourne (6−1, 7–6[1]), la numéro 1 mondiale a surtout remporté un 20e tie‐break consé­cutif en Grand Chelem, battant un vieux record de Novak Djokovic.

📊 Les plus longues séries de tie‐breaks remportés consé­cu­ti­ve­ment en Grand Chelem :

🇧🇾 Aryna Sabalenka : 20 (2023‐❓)

🇷🇸 Novak Djokovic : 19 (2005−07)

🇷🇸 Novak Djokovic : 15 (2023)pic.twitter.com/LqRun8BL9U — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 25, 2026

Très ami avec Aryna Sabalenka, Novak Djokovic a réagi avec humour sur le réseau social X.

« Je suis contrarié main­te­nant », a écrit l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui avait gagné 19 jeux déci­sifs consé­cu­tifs entre 2005 et 2007.

I’m upset right now 😡>🐆 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2026

A noter que pour une place dans le dernier carré, la double lauréate du tournoi va affronter une autre joueuse très talen­tueuse en la personne d’Iva Jovic, 27e mondiale à seule­ment 18 ans et vain­queure de 11 matchs sur 13 cette saison.