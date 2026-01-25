Titrée à Brisbane plus tôt dans le mois et qualifiée pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka a enregistré une neuvième victoire consécutive en 2026 sas concéder le moindre set.
Tombeuse de la jeune canadienne Victoria Mboko (19e mondiale à 16 ans) ce dimanche en huitièmes de finale à Melbourne (6−1, 7–6[1]), la numéro 1 mondiale a surtout remporté un 20e tie‐break consécutif en Grand Chelem, battant un vieux record de Novak Djokovic.
📊 Les plus longues séries de tie‐breaks remportés consécutivement en Grand Chelem :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 25, 2026
🇧🇾 Aryna Sabalenka : 20 (2023‐❓)
🇷🇸 Novak Djokovic : 19 (2005−07)
🇷🇸 Novak Djokovic : 15 (2023)pic.twitter.com/LqRun8BL9U
Très ami avec Aryna Sabalenka, Novak Djokovic a réagi avec humour sur le réseau social X.
« Je suis contrarié maintenant », a écrit l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui avait gagné 19 jeux décisifs consécutifs entre 2005 et 2007.
I’m upset right now 😡>🐆— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2026
A noter que pour une place dans le dernier carré, la double lauréate du tournoi va affronter une autre joueuse très talentueuse en la personne d’Iva Jovic, 27e mondiale à seulement 18 ans et vainqueure de 11 matchs sur 13 cette saison.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 13:24