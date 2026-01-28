Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie sans disputer les huitièmes de finale en raison du forfait de Jakub Mensik, Novak Djokovic rejouait ce mercredi pour la première fois depuis samedi et sa victoire au troisième tour face à Botic van de Zandschulp.
Opposé à Lorenzo Musetti en quarts de finale, le Serbe de 38 ans s’est qualifié pour le dernier carré dans des circonstances pour le moins inattendues, voire miraculeuses.
Mené deux sets à zéro, en grande difficulté dans le jeu et visiblement gêné par des ampoules sous le pied, Djokovic semblait se diriger vers l’élimination lorsque son adversaire a soudainement ressenti une vive douleur aux adducteurs.
Vainqueur à la suite de l’abandon de Lorenzo Musetti dans la troisième manche, Novak Djokovic n’a pas célébré sa qualification. Lors de l’interview sur le court, il a tenu à rendre hommage à l’Italien après ce succès aussi chanceux que cruel.
« Je ne sais pas quoi dire, sauf que je suis désolé pour lui. Il était de loin le meilleur joueur, j’étais sur le point de rentrer chez moi ce soir. Je ne sais pas quoi dire, ce genre de choses arrive dans le sport. Cela m’est arrivé plusieurs fois. Être en quarts de finale d’un Grand Chelem, mener 2 sets à 0 et avoir le contrôle total… C’est vraiment malheureux. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Je lui souhaite un prompt rétablissement, il aurait sans aucun doute dû être le vainqueur aujourd’hui (mercredi. », a déclaré sobrement Novak Djokovic.
Novak Djokovic after Musetti was forced to retire from the QF match at Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026
« I don’t know what to say except for I feel sorry for him. He was the far better player, I was on my way home tonight. Don’t know what to say, these kind of things happen in sport. It happened… pic.twitter.com/mRDasdVxbR
Novak Djokovic attend désormais Jannik Sinner ou Ben Shelton en demi‐finales, vendredi. Et c’est totalement fou.
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 08:11