Interrogé sur sa condition physique lors de son passage en conférence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic, ramené à la réalité de ses presque 39 ans par son corps après un premier set d’un niveau exceptionnelle, n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet.
Expliquant que cela allait être perçu comme une excuse, le décuple vainqueur à Melbourne a préféré se concentrer sur le jeu et les petites erreurs commises pendant la rencontre, notamment en coup droit. Extraits.
Q. Bravo. Qu’est‐ce qui a changé, selon vous ?
NOVAK DJOKOVIC : Écoutez, je n’aime pas parler de ce que je vis sur le plan physique ou sur le plan de la santé, car cela pourrait donner l’impression que je cherche des excuses et que je minimise le mérite du vainqueur, donc ça ne changera pas cette fois‐ci. Je vais simplement féliciter Carlos. Il était le vainqueur mérité sur le court aujourd’hui.
Q. Y avait‐il certains…
NOVAK DJOKOVIC : Non, je ne vais pas en parler.
Q. Non, pas au sujet de votre condition physique, mais en termes de…
NOVAK DJOKOVIC : En termes de jeu, vous l’avez vu. Je veux dire, le premier set était l’un des meilleurs sets que j’ai joués ces dernières années. Ensuite, vous savez, j’ai en quelque sorte retrouvé mon énergie et mon élan au milieu du quatrième set. J’ai demandé au public de s’impliquer. Ils l’ont fait. Oui, juste une mauvaise erreur à 4 partout et sur le point de break, et ce coup droit, j’ai bien vu ce coup droit. Oui, mon coup droit m’a fait défaut dans les moments importants. Oui, c’est ce qui arrive. Je veux dire, un ou deux coups peuvent changer la dynamique du match et renverser la situation, ce qui s’est produit. Oui, je suis juste très déçu de ne pas avoir pu maintenir le sentiment que j’avais au premier set. Vous savez, j’ai beaucoup de scénarios hypothétiques dans ma tête, et oui, je suppose que c’est comme ça. Il faut juste l’accepter tel qu’il est.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 15:45