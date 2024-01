Décidément, Novak Djokovic a du mal à rester en bonne santé à l’Open d’Australie.

Blessé mais quand même vain­queur lors des deux dernières éditions qu’il a dispu­tées en 2021 et 2023, le numéro 1 mondial, victime d’une alerte physique au poignet il y a dix jours en United Cup, a révélé lors de sa confé­rence de presse après sa victoire compli­quée au premier tour, qu’il était malade depuis plusieurs jours.

« Je suis légè­re­ment malade depuis quatre, cinq jours, comme vous pouvez l’en­tendre à ma voix. C’est comme ça. Il faut gérer ce genre de circons­tances et faire avec. J’ai affronté un joueur incroyable ce soir (dimanche). Il a joué avec beau­coup de matu­rité et de confiance pour un jeune de 18 ans. Il n’a rien lâché, même quand il était mené 4–0 dans le quatrième set. J’ai été impres­sionné par son état d’es­prit, son approche et son jeu. J’entends beau­coup de choses posi­tives sur sa disci­pline, son dévoue­ment à ses routines quoti­diennes qui lui permettent d’être déjà fort physi­que­ment à 18 ans et d’avoir des résul­tats. S’il continue comme ça, une très belle carrière l’at­tend, ça ne fait aucun doute. »