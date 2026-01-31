Finale de rêve, duel de génération, l’affiche entre Nole et Carlitos est un must surtout quand on sait les enjeux qui entoure cette finale. D’un côté Novak vise un 25ème titre en Grand Chelem, le 11ème en Australie, de l’autre, Alcaraz peut devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les 4 tournois du Grand Chelem. Inutile aussi de dire qu’il existe un profond respect entre ses deux champions. Le spectacle sera donc présent et la clé du succès sera bien sûr l’étât de fraicheur comme l’a évoqué en conférence de presse le Serbe.
« Pour moi, et aussi pour Carlos en raison de son âge et de tout ce qu’il a déjà accompli, chaque fois que nous jouons, il y a de l’histoire en jeu pour nous deux. Une finale de Grand Chelem comporte toujours énormément en jeu, mais ce n’est pas différent des autres grands matchs que j’ai disputés. Ma préparation doit être à la hauteur. L’an dernier, je l’ai battu ici dans un match également très difficile. Nous verrons dans quel état nous arrivons tous les deux. Il a également eu un match éprouvant, mais il a 15 ou 16 ans de moins que moi. Biologiquement, je pense que ce sera un peu plus facile pour lui de récupérer. Mais j’ai hâte. Je joue au tennis de manière compétitive principalement pour atteindre les finales des Grands Chelems. Me voilà, donc je ne peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Pour l’instant, j’essaie juste de profiter du moment que je vis ce soir. Je réfléchirai à la finale plus tard, mais pour moi, cette victoire est presque comme remporter un Grand Chelem »
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 09:25