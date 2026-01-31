Finale de rêve, duel de géné­ra­tion, l’af­fiche entre Nole et Carlitos est un must surtout quand on sait les enjeux qui entoure cette finale. D’un côté Novak vise un 25ème titre en Grand Chelem, le 11ème en Australie, de l’autre, Alcaraz peut devenir le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les 4 tour­nois du Grand Chelem. Inutile aussi de dire qu’il existe un profond respect entre ses deux cham­pions. Le spec­tacle sera donc présent et la clé du succès sera bien sûr l’étât de frai­cheur comme l’a évoqué en confé­rence de presse le Serbe.

« Pour moi, et aussi pour Carlos en raison de son âge et de tout ce qu’il a déjà accompli, chaque fois que nous jouons, il y a de l’his­toire en jeu pour nous deux. Une finale de Grand Chelem comporte toujours énor­mé­ment en jeu, mais ce n’est pas diffé­rent des autres grands matchs que j’ai disputés. Ma prépa­ra­tion doit être à la hauteur. L’an dernier, je l’ai battu ici dans un match égale­ment très diffi­cile. Nous verrons dans quel état nous arri­vons tous les deux. Il a égale­ment eu un match éprou­vant, mais il a 15 ou 16 ans de moins que moi. Biologiquement, je pense que ce sera un peu plus facile pour lui de récu­pérer. Mais j’ai hâte. Je joue au tennis de manière compé­ti­tive prin­ci­pa­le­ment pour atteindre les finales des Grands Chelems. Me voilà, donc je ne peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Pour l’ins­tant, j’es­saie juste de profiter du moment que je vis ce soir. Je réflé­chirai à la finale plus tard, mais pour moi, cette victoire est presque comme remporter un Grand Chelem »