Après sa belle victoire face à Rublev, Novak a tenu à faire un point avec les médias pour évoquer l’idée que leur objec­ti­vité le concer­nant n’était pas toujours très « juste ».

« Pour moi person­nel­le­ment, ce que j’aime voir, c’est le respect, pas un récit unidi­men­sionnel qui ne se concentre que sur un côté de l’his­toire et n’écrit que dans cette direc­tion. J’aime quand vous adoptez un point de vue diffé­rent, en essayant d’être un peu plus objectif. Je respecte votre profes­sion et je comprends que sans vous, notre sport ne serait pas aussi mondial qu’il l’est. En fin de compte, nous faisons tous partie de la même équipe. Je comprends aussi qu’il y a des gens qui sont plus partiaux et qui m’aiment moins. Il est vrai­ment diffi­cile de définir la bonne méthode »