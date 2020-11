Les questions fusent autour de l’Open d’Australie. A quelle date aura-t-il lieu ? Quand commencera la quarantaine ? Y aura-t-il un tournoi avant le Grand Chelem ? Novak Djokovic a donné son point de vue. Et la tendance pourrait être à un report d’une semaine du tournoi, après la décision du gouvernement de Victoria de ne pas autoriser l’arrivée des joueurs avant le mois de janvier…

« Tennis Australia a été très communicatif et très ouvert sur l’ensemble du processus avec nous les joueurs. Autant que je sache jusqu’à présent, l’Open d’Australie aura lieu, que ce soit à la date prévue ou une semaine plus tard. Si c’est ce qui est nécessaire, alors je comprendrais même si cela poserait un problème pour les tournois après l’Open d’Australie. Je prévois de jouer à l’Open d’Australie pour sûr. Je veux dire, j’aimerais y aller et je suis prêt à me mettre quarantaine pendant deux semaines et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir jouer. J’espère qu’il y aura du soutien et de la compréhension du gouvernement victorien et australien pour les joueurs et pour Tennis Australia. J’espère donc que nous pourrons jouer au moins un tournoi avant l’Open d’Australie. C’est important pour les joueurs« , a expliqué le numéro 1 mondial en conférence de presse.