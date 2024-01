Si Novak Djokovic s’est certes qualifié pour le troi­sième tour de l’Open d’Australie où il affron­tera le très en forme Tomas Etcheverry, le tenant du titre ne s’est pas montré très rassu­rant dans le jeu.

Vainqueur à chaque fois en quatre sets lors de ses deux premiers matchs à Melbourne, face au jeune Dino Prizmic et au local Alexei Popyrin ce mercredi, le numéro 1 mondial a reconnu en confé­rence de presse que les sensa­tions n’étaient pas encore au rendez‐vous.

« Puis‐je être satis­fait ? Je peux être satis­fait de la victoire. De mon tennis, pas vrai­ment. Je ne me suis pas senti au mieux de ma forme ces dernières semaines. C’est parfois frus­trant de voir les erreurs inha­bi­tuelles que je commets. En même temps, c’est le sport. On ne peut pas toujours se sentir au mieux de sa forme et il faut trouver un moyen de gagner, ce que j’ai fait contre deux joueurs qui possèdent de grandes qualités et qui sont entrés sur le court en sachant qu’ils pouvaient gagner. Encore une fois, c’était un match très serré qui s’est décidé dans le troi­sième set, comme au premier tour. Après ses quatre balles de set, j’ai joué un tie‐break solide. Le momentum a basculé de mon côté. »