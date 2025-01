Dans des propos rapportés par le jour­na­liste serbe Sasa Ozmo pour Tennis Majors, après sa victoire contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a fait passer un message à ses détracteurs.

« Beaucoup de gens ont douté de moi toute ma vie. Les gens essaient constam­ment de saper mes réali­sa­tions, mais cela fait partie de la réus­site d’un athlète. En ce qui me concerne, c’est encore plus vrai, en raison de mes origines et d’un million de choses et de raisons diffé­rentes. Ce n’est pas quelque chose qui me décou­rage, au contraire, cela me motive à prouver aux autres et à moi‐même que je peux encore gagner sur les plus grandes scènes. Je l’ai prouvé une fois de plus aujourd’hui »