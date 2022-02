Suite à une première prise de parole sur la BBC, Novak Djokovic a donné une inter­view plus en profon­deur à la télé­vi­sion serbe. Et après avoir évoqué le sacre de Rafael Nadal et remercié Alizé Cornet et Nick Kyrgios, le numéro 1 mondial a assuré vouloir rejouer en Australie malgré tout ce qui s’est passé. Sans rancune.

« Je me souvien­drai toujours de toutes les belles choses qui se sont passées pour moi à Melbourne. J’y ai vécu beau­coup de beaux moments profes­sion­nels et person­nels. Malgré tout cela, j’ai une grande connexion avec l’Australie. Les résul­tats que j’ai eus à Melbourne vous montrent ce que je ressens quand j’y vais. Tout ce qui s’est passé cette année était tota­le­ment inat­tendu. Ce sera diffi­cile à oublier, mais je veux revenir en Australie à l’avenir et jouer à nouveau sur la Rod Laver Arena. »