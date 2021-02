Serena Williams était incon­so­lable en confé­rence de presse. Après sa défaite en deux sets face à Naomi Osaka, l’Américaine n’a pas pu rete­nir ses larmes, elle qui échoue une nou­velle fois dans sa quête à un 24e titre Grand Chelem, le record abso­lu. Quelques heures plus tard, c’est un autre cham­pion qui a pris place devant les micros : Novak Djokovic. Le Serbe n’a lui pas connu les mêmes émo­tions, lors d’une vic­toire facile contre le Russe Karatsev. En connais­sance de causes, « Nole » a vou­lu rendre hom­mage à l’ancienne numé­ro 1 mondiale :

« Je peux com­prendre Serena et ce qu’elle vit. C’est une cham­pionne tel­le­ment extra­or­di­naire qui ins­pire les ath­lètes mas­cu­lins et fémi­nins du monde entier dans ce qu’elle a fait. Et ce qu’elle fait encore à son âge, c’est extra­or­di­naire. Je suis sûr qu’elle est déçue. J’ai enten­du dire qu’elle était éga­le­ment très émue lors de la confé­rence de presse. Et mal­gré tout le suc­cès qu’elle a eu, je sais que quand on perd un gros match, on est frus­tré. Vous êtes éner­vé et vous êtes émo­tif. Bien sûr, c’est tout à fait com­pré­hen­sible, mais je pense que si vous ana­ly­sez sa car­rière plus lar­ge­ment, avec tout ce qu’elle est, ce qu’elle repré­sente sur et en dehors du ter­rain, c’est l’une des plus grandes. »