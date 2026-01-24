S’il a frôlé la disqualification lors de son troisième tour à l’Open d’Australie, en apparaissant très nerveux sur la Rod Laver Arena ce samedi malgré sa victoire en trois sets contre Botic Van de Zandschulp, Novak Djokovic a remporté une victoire importante et symbolique pour passer en deuxième semaine.
Le Serbe de 38 ans a en effet enregistré une 102e victoire à l’Open d’Australie, égalant ainsi le total de Roger Federer à Melbourne. Il pique également à son ancien rival le record du nombre de qualifications en huitièmes de finale de Grand Chelem (70 contre 69).
WIN NO. 102 👏@DjokerNole secures his 102nd win at the Australian Open to equal Federer’s all‐time record#AO26 pic.twitter.com/ebfctsA3bX— ATP Tour (@atptour) January 24, 2026
Ce n’est pas tout puisqu’il s’agissait de la 400e victoire de Novak Djokovic en Grand Chelem. Et dans ce domaine, il est loin devant toutes les autres légendes du jeu.
📊 Un petit peu plus dans l’Histoire : Novak Djokovic 🇷🇸 devient le 1er joueur à atteindre la barre des 400 VICTOIRES en Grand Chelem !— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 24, 2026
1⃣ Novak Djokovic 🇷🇸 : 400
2⃣ Roger Federer 🇨🇭 : 369
3⃣ Serena Williams 🇺🇸 : 367
4⃣ Rafael Nadal 🇪🇸 : 314
5⃣ Martina Navratilova 🇨🇿🇺🇸 : 306 pic.twitter.com/lIPRKyrIT9
Toujours en quête d’un 25e titre majeur, pour devenir le seul recordman du nombre de titres en Grand Chelem (devant Margaret Court), Novak Djokovic affrontera Jakub Mensik (17e mondial) ou Ethan Quinn (80e mondial) lundi prochain.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 12:50