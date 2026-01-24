AccueilOpen d'AustralieDjokovic continue de marquer l’histoire... et d'éclipser Federer !
Open d'Australie

Djokovic continue de marquer l’histoire… et d’éclipser Federer !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

23

S’il a frôlé la disqua­li­fi­ca­tion lors de son troi­sième tour à l’Open d’Australie, en appa­rais­sant très nerveux sur la Rod Laver Arena ce samedi malgré sa victoire en trois sets contre Botic Van de Zandschulp, Novak Djokovic a remporté une victoire impor­tante et symbo­lique pour passer en deuxième semaine.

Le Serbe de 38 ans a en effet enre­gistré une 102e victoire à l’Open d’Australie, égalant ainsi le total de Roger Federer à Melbourne. Il pique égale­ment à son ancien rival le record du nombre de quali­fi­ca­tions en huitièmes de finale de Grand Chelem (70 contre 69). 

Ce n’est pas tout puis­qu’il s’agis­sait de la 400e victoire de Novak Djokovic en Grand Chelem. Et dans ce domaine, il est loin devant toutes les autres légendes du jeu. 

Toujours en quête d’un 25e titre majeur, pour devenir le seul recordman du nombre de titres en Grand Chelem (devant Margaret Court), Novak Djokovic affron­tera Jakub Mensik (17e mondial) ou Ethan Quinn (80e mondial) lundi prochain. 

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 12:50

Article précédent
L’aveu de Novak Djokovic, très nerveux lors du troi­sième tour : « Je suis trop souvent stressé sur le court. Il y a parfois trop de tension »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.