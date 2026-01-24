S’il a frôlé la disqua­li­fi­ca­tion lors de son troi­sième tour à l’Open d’Australie, en appa­rais­sant très nerveux sur la Rod Laver Arena ce samedi malgré sa victoire en trois sets contre Botic Van de Zandschulp, Novak Djokovic a remporté une victoire impor­tante et symbo­lique pour passer en deuxième semaine.

Le Serbe de 38 ans a en effet enre­gistré une 102e victoire à l’Open d’Australie, égalant ainsi le total de Roger Federer à Melbourne. Il pique égale­ment à son ancien rival le record du nombre de quali­fi­ca­tions en huitièmes de finale de Grand Chelem (70 contre 69).

WIN NO. 102 👏@DjokerNole secures his 102nd win at the Australian Open to equal Federer’s all‐time record#AO26 pic.twitter.com/ebfctsA3bX — ATP Tour (@atptour) January 24, 2026

Ce n’est pas tout puis­qu’il s’agis­sait de la 400e victoire de Novak Djokovic en Grand Chelem. Et dans ce domaine, il est loin devant toutes les autres légendes du jeu.

📊 Un petit peu plus dans l’Histoire : Novak Djokovic 🇷🇸 devient le 1er joueur à atteindre la barre des 400 VICTOIRES en Grand Chelem !



1⃣ Novak Djokovic 🇷🇸 : 400

2⃣ Roger Federer 🇨🇭 : 369

3⃣ Serena Williams 🇺🇸 : 367

4⃣ Rafael Nadal 🇪🇸 : 314

5⃣ Martina Navratilova 🇨🇿🇺🇸 : 306 pic.twitter.com/lIPRKyrIT9 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 24, 2026

Toujours en quête d’un 25e titre majeur, pour devenir le seul recordman du nombre de titres en Grand Chelem (devant Margaret Court), Novak Djokovic affron­tera Jakub Mensik (17e mondial) ou Ethan Quinn (80e mondial) lundi prochain.