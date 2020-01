Les chiffres ne disent pas tout mais ils peuvent quand même pointer certaines carences. Depuis 2013, date de la dernière victoire de Rafael Nadal sur Novak Djokovic sur dur, les deux hommes se sont joués neuf fois et à chaque fois le Serbe l’a emporté sans perdre un set. Cela situe donc son niveau de domination sur l’Espagnol dans ces conditions de jeu.

Lors du duel de ce dimanche en finale de l’ATP Cup, il a mis en place comme d’habitude la tactique qui gène son rival : « J’essayais de lui enlever le plus de temps possible. Je servais très bien, certainement le meilleur match que j’ai eu dans le tournoi. Je suis extrêmement satisfait de ma performance. Je suis aussi heureux de ma réaction dans le deuxième set quand Rafa a été plus agressif, plus percutant. J’ai tenu bon, j’ai effacé des balles de break, c’est bien pour la confiance. »

Même s’il s’en défend, Novak Djokovic est clairement le favori de l’Open d’Australie qui débute ce mardi avec les qualifications.