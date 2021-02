Lors de la remise des prix, Novak Djokovic a fait preuve un peu d’hu­mour après que Daniil ait été très élo­gieux à son égard. « Avant on s’en­traî­nait sou­vent à Monte‐Carlo et main­te­nant cela a chan­gé. Concernant l’i­dée de rem­por­ter un tour­noi du Grand Chelem, c’est juste une ques­tion de temps, je pense dans quelques années (rires). Plus sérieu­se­ment bra­vo pour ce que tu as accom­pli avec notam­ment cette série de 20 suc­cès de suite. Ces semaines ont été dif­fi­ciles et je tiens à remer­cier mon team et sur­tout mon kiné qui m’a per­mis de pou­voir aller au bout. Enfin, je dirai un mot en hom­mage à la Rod Laver Arena, plus le temps passe et plus j’aime cette enceinte, et vous com­pre­nez aisé­ment pourquoi »