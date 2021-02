Men who have tried to beat Djokovic in an Australian Open Semi‐Final or Final :

Lucas Pouille

Aslan Karatsev

David Ferrer

Jo‐Wilfried Tsonga

Stan Wawrinka

Dominic Thiem

Daniil Medvedev

Rafael Nadal x2

Roger Federer x4

Andy Murray x5



None have suc­cee­ded. pic.twitter.com/01VRQ00kY1