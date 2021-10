Novak Djokovic risque de se retrouver face à un dilemme. Se faire vacciner ou zapper l’Open d’Australie, son Grand Chelem favori, qu’il a déjà remporté neuf fois. Le Premier ministre de l’Etat du Victoria, a confirmé sa posi­tion de ce début de semaine, avec encore un peu plus de fermeté…

« Je veux envoyer un message à tous les habi­tants de l’Etat de Victoria qui ont bien fait les choses et se sont fait vacciner : ce gouver­ne­ment n’ac­cor­dera aucune déro­ga­tion aux joueurs de tennis non vaccinés pour entrer ici. Nous ne voulons que des personnes vacci­nées. Nous avons de l’ex­pé­rience dans l’or­ga­ni­sa­tion de grands événe­ments spor­tifs dans lesquels tous les parti­ci­pants avaient la ligne direc­trice complète et nous n’al­lons pas nous écarter de cette voie », a lâché celui qui fait trem­bler une partie du circuit dans des propos recueillis par The Age.

L’Open d’Australie voulait copier l’or­ga­ni­sa­tion de l’US Open, mais va en fait sans aucun doute devoir se plier.