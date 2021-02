Certains expliquent que Nole parle sou­vent à tort et à tra­vers. Avant le match, le numé­ro 1 mon­dial avait fait mon­ter la pres­sion en affir­mant que la fameuse Next Gen était encore loin du compte. Ce dimanche, il l’a confir­mé en domi­nant en trois manches Daniil Medvedev pré­sen­té comme un vrai out­si­der : 7–5, 6–2, 6–2.

Seul le pre­mier set a vrai­ment tenu ses pro­messes car par la suite le Russe est sor­ti du match en per­dant son calme alors que Nole res­tait stable, pré­cis et tou­jours per­for­mant sur son service.

9 finales en Australie, 9 tro­phées, le Serbe a donc réus­si son pari. Blessé, il est allé au bout de son objec­tif et enquille son 18ème titre du Grand Chelem. Il n’est plus qu’à deux enca­blures de ses deux « amis » Roger Federer et Rafael Nadal.

Pour Daniil, il reste du tra­vail comme trou­ver un plan B quand sa filière est défi­ciente et aus­si tra­vailler son retour car dans ce domaine il n’a pas été vrai­ment au niveau.