Tombeur magni­fique de Jannik Sinner vendredi, Novak Djokovic affronte Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie ce dimanche avec un 25e titre du Grand Chelem dans le viseur.

Et le Serbe a commencé sa finale de la meilleure des manières, avec un premier set abso­lu­ment parfait (6−2, en 34 minutes). Il a dominé le numéro 1 mondial dans tous les compar­ti­ments du jeu et encore impres­sionné tous les observateurs.

« Si on me dit que le Djokovic de 2015 s’est glissé dans une capsule et s’est réveillé aujourd’hui pour jouer contre Alcaraz, je le crois. C’est le meilleur niveau que j’ai vu chez Nole depuis de nombreuses années », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

La route reste longue pour Djokovic…