Tombeur magnifique de Jannik Sinner vendredi, Novak Djokovic affronte Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie ce dimanche avec un 25e titre du Grand Chelem dans le viseur.
Et le Serbe a commencé sa finale de la meilleure des manières, avec un premier set absolument parfait (6−2, en 34 minutes). Il a dominé le numéro 1 mondial dans tous les compartiments du jeu et encore impressionné tous les observateurs.
« Si on me dit que le Djokovic de 2015 s’est glissé dans une capsule et s’est réveillé aujourd’hui pour jouer contre Alcaraz, je le crois. C’est le meilleur niveau que j’ai vu chez Nole depuis de nombreuses années », a réagi le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
Me dicen que el Djokovic de 2015 se metió en una cápsula y se despertó hoy para jugar contra Alcaraz… y me lo creo.— José Morón (@jmgmoron) February 1, 2026
El mejor nivel que le he visto a Nole en muchísimos años. pic.twitter.com/6XRZ4PHuWa
La route reste longue pour Djokovic…
Publié le dimanche 1 février 2026 à 10:31