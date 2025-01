Quel cran ! L

L’Américain Basavareddy est entrain de de créer une petite surprise en rempor­tant le premier set 6 jeux à 4 face à Novak Djokovic. Le jeune améri­cain ne semble pas vrai­ment impres­sionné par Nole et dès les premières frappes, on a senti qu’il est venu sur le court pour tout donner.

What a set of tennis from Basavareddy to lead 10‐time champ Djokovic on Rod Laver Arena.



6–4.