Depuis janvier 2019, Novak Djokovic a remporté trois titres du Grand Chelem, portant ainsi son total à 17 trophées majeurs. En conférence de presse, le Serbe a été interrogé sur quels peuvent être ses objectifs : « A ce stade de ma carrière, les tournois du Grand Chelem sont ceux qui comptent le plus. Ce sont mes priorités. J’ai toujours des objectifs, mais les Grands Chelems sont l’une des raisons pour lesquelles je continue à jouer toute la saison. L’autre gros objectif est d’essayer de devenir le plus grand numéro 1 mondial de l’histoire. Je suis très content de la manière dont j’ai commencé la saison et j’espère que ça va donner le ton pour le reste de l’année. Commencer l’année avec une victoire en Grand Chelem renforce considérablement votre confiance et les attentes sont alors plus élevées pour la suite. Quoi qu’il arrive, cette saison est déjà réussie. Que puis-je faire pour continuer à m’améliorer ? Il y a beaucoup de choses sur le court que je peux encore travailler. C’est ce qui me motive et m’excite au quotidien. »