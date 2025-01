Alors que Novak Djokovic semble clai­re­ment gêné physi­que­ment, mani­fes­te­ment au niveau de l’ad­duc­teur gauche, et qu’il a pris un temps mort médical à la fin du premier set perdu 6 jeux à 4 face à Carlos Alcaraz, certains comme John McEnroe, aux commen­taires du match, estiment que ce n’est pas suffi­sant pour enterrer l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

Et John n’a pas forcé­ment tort lors­qu’on repense aux nombreuses fois où le Serbe est sorti vain­queur d’un duel alors qu’il était blessé.

John McEnroe on Djokovic appea­ring to be injured :



« This isn’t the first time we’ve seen this routine. Don’t be fooled. »