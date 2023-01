Suite et fin du troi­sième tour ce samedi à l’Open d’Australie avec les trois dernières chances trico­lores et quelques très belles affiches.

Toujours diminué au niveau des ischio‐jambiers de la jambe gauche, Novak Djokovic va passer un vrai test ce samedi face à Grigor Dimitrov. Une rencontre prévue en première rota­tion de la session de nuit sur le Central.

Après avoir passé plus de 10 heures sur le court en nous offrant deux magni­fiques victoires face à Berrettini et Kokkinakis, Andy Murray va retrouver Roberto Bautista Agut. Un match forcé­ment spécial pour l’Écossais qui s’était incliné face à l’Espagnol au premier tour de l’édi­tion 2019 avant d’an­noncer en larmes la probable fin de sa carrière à cause d’une hanche meurtrie.

Côté Français, Benjamin Bonzi devra sortir le grand jeu sur la Rod Laver Arena face au local Alex De Minaur, qui sera évidem­ment soutenu par tout un stade. Même son de cloche ou presque pour Ugo Humbert qui ne partira pas favori face au jeune et talen­tueux danois, Holger Rune.

Enfin, Caroline Garcia, qui béné­ficie d’une partie de tableau rela­ti­ve­ment dégagée jusqu’en demi‐finales, sera opposée à l’Allemande Laura Siegemund en session de nuit sur la Kia Arena.

Découvrez le programme complet de la journée de samedi à l’Open d’Australie ci‐dessous :