À l’issue de sa victoire à l’Open d’Australie, Novak Djokovic est allé direc­te­ment dans sa box pour une étreinte méritée avec les siens.

Et là, contre toute attente, après avoir embrassé son coach, sa maman et son frère, le Serbe s’est effondré, rattrapé par l’émo­tion trop forte et telle­ment compré­hen­sible après ce qu’il a vécu il y a un an ici‐même.

Djokovic feeling all the emotions after his historic 10th Australia Open win 🥺 pic.twitter.com/1UggVgfg28 — Eurosport (@eurosport) January 29, 2023

On peut ne pas aimer le style du Serbe, mais il faut bien recon­naître que menta­le­ment c’est un cham­pion extraordinaire.